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لقاء بين المبعوث الأميركي لليمن ونائب نائب وزير الدفاع السعودي...هذه تفاصيله

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:00
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التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض، المبعوث الأميركي الخاص لليمن، تيم ليندركنغ، الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة في الشأن اليمني، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي "التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحافظ على أمن المنطقة".

وذكرت الوكالة أن كلا من السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع، هشام بن عبدالعزيز بن سيف، حضرا اللقاء.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الإثنين، تفاصيل زيارة ليندركنغ، والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في اليمن، كاثي ويستلي، إلى مدينة عدن.

وذكرت الوزارة في بيان أن ليندركنغ وويستلي التقيا خلال الرحلة برئيس الوزراء اليمني، معن عبد الملك سعيد، ووزير الخارجية، أحمد بن مبارك، ومحافظ عدن ومسؤولين حكوميين كبار آخرين وممثلين عن المجتمع المدني اليمني. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت يعاني فيه اليمنيون من عدم استقرار اقتصادي شديد وتهديدات أمنية، موضحة أن المبعوث الخاص ليندركنغ أكد أن الوقت حان كي يجتمع جميع اليمنيين لإنهاء هذه الحرب وإقرار إصلاحات جريئة لإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد وتخفيف المعاناة.

وحث الوفد الأميركي الحكومة اليمنية على مواصلة تعزيز التنسيق الداخلي بما في ذلك مع المجلس الانتقالي الجنوبي والجماعات الأخرى لأن الانقسام يضعف جميع الأطراف ويؤدي فقط إلى تفاقم المعاناة.

وناقش الوفد الأميركي والحكومة اليمنية خلال محادثاتهما هجوم الحوثيين على مأرب الذي يفاقم الوضع الإنساني ويعرقل السلام. 

منذ 7 سنوات، تشهد اليمن نزاعا بين الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من تحالف تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، أسفر عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم كثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.  

وتسببت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، في ظل اعتماد نحو 80 في المئة من سكان اليمن، البالغ عددهم 29 مليون نسمة، على المساعدات ومواجهة 13 مليونا لخطر الموت جوعا.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
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