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بلينكن: استهداف الكاظمي هجوم على سيادة العراق واستقراره

Lebanon 24
10-11-2021 | 02:30
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال مع الرئيس العراقي، برهم صالح، الثلاثاء، استنكاره "للهجوم الإرهابي"، الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي. 

وذكر مكتب المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن الوزير الأميركي "أكد أن هذا الهجوم كان أيضا اعتداء على سيادة العراق واستقراره". 

وشدد بلينكن على أن "علاقتنا مع حكومة العراق وشعبه راسخة". 

وتعرض منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فجر الأحد، لهجوم نفذته طائرتان مسيرتان انطلقتا من شمال شرق البلاد، وفقا لما أكدته الجهات الأمنية في البلاد.  
المصدر: الحرة
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