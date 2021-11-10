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ماكرون: فرنسا ستستأنف بناء المفاعلات النووية

Lebanon 24
10-11-2021 | 03:00
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أعلن إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا ستستأنف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية.


وقال في كلمة تلفزيونية: "من أجل ضمان استقلالية فرنسا من ناحية الطاقة ولضمان إمداد بلادنا بالكهرباء وتحقيق أهدافنا ولا سيما حيادية الكربون في عام 2050، سنقوم لأول مرة منذ عقود بإعادة بناء مفاعلات نووية في بلدنا وسنواصل تطوير الطاقات المتجددة".
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لتوليد التيار الكهربائي، وهي لا تبني حاليا إلا مفاعلا نوويا وحيدا من الجيل الجديد (المفاعل النووي الأوروبي المضغوط) بدأت أعمال بنائه في العام 2007 في فلامانفيل (شركة كهرباء فرنسا) ولم تنجز بعد.
 
وتتطلّع فرنسا لبناء ستة مفاعلات من هذا النوع، وقد قدّمت شركة "كهرباء فرنسا" في الربيع ملفا للحكومة حول جدوى برنامج كهذا وشروطه.

ومؤخرا أعلن ماكرون عن استثمارات في مشروع لبناء مفاعل نووي صغير (مفاعل وحدات صغيرة).

وقال ماكرون: "إذا كنا نريد أن تكون أسعار الطاقة معقولة وألا نعتمد على الخارج، علينا أن نواصل توفير الطاقة والاستثمار في إنتاج طاقات خالية من الكربون على أراضينا".

وتابع: "هذه الاستثمارات ستتيح لنا أن نكون على مستوى تعهّداتنا في وقت نختتم فيه كوب 26 في غلاسكو" في إشارة إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ بنسخته السادسة والعشرين.
المصدر: سكاي نيوز
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