ماكرون: فرنسا ستستأنف بناء المفاعلات النووية

أعلن إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن فرنسا ستستأنف بناء مفاعلات نووية لضمان استقلالها في مجال الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية.





وقال في كلمة تلفزيونية: "من أجل ضمان استقلالية فرنسا من ناحية الطاقة ولضمان إمداد بلادنا بالكهرباء وتحقيق أهدافنا ولا سيما حيادية الكربون في عام 2050، سنقوم لأول مرة منذ عقود بإعادة بناء مفاعلات نووية في بلدنا وسنواصل تطوير الطاقات المتجددة".

وتعتمد فرنسا بشكل كبير على الطاقة النووية لتوليد التيار الكهربائي، وهي لا تبني حاليا إلا مفاعلا نوويا وحيدا من الجيل الجديد (المفاعل النووي الأوروبي المضغوط) بدأت أعمال بنائه في العام 2007 في فلامانفيل (شركة كهرباء فرنسا) ولم تنجز بعد.