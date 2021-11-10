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الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران

Lebanon 24
10-11-2021 | 01:30
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نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في ميناء بندر عباس أن ناقلة النفط الفيتنامية التي احتجزتها إيران في وقت سابق، غادرت إيران في وقت متأخر الثلاثاء "بعد تفريغ شحنتها النفطية".

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" فإن تحليل البيانات الورادة في موقع MarineTraffic.com يشير إلى أن السفينة SOTHYS  تركت موقعا قبالة ميناء بندر عباس الإيراني ووصلت إلى المياه الدولية في خليج عمان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء. وتبدو السفينة راسية هناك، دون أن تتوفر معلومات عن طاقمها.

من جانب آخر، ذكر موقع شركة "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، أمس الثلاثاء، أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن ناقلة النفط.

وأشارت الشركة عبر "تويتر" ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "مسار الناقلة الحالي هو بحر عمان، وتبحر باتجاه الجنوب في المحيط الهندي، على الرغم من أن وجهتها السابقة كانت تختلف عن مسارها الحالي".

وأضافت "على الرغم من أن وجهتها المعلنة هي دبي، فإن مسارها الحالي هو خليج عمان".
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