عربي-دولي

استدعاء مسؤولين في إدارة ترامب بقضية الهجوم على الكونغرس

Lebanon 24
10-11-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-884556-637721252444152616.jpg
Doc-P-884556-637721252444152616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت اللجنة النيابية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير الماضي، مذكرات استدعاء بحق 10 من المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من بينهم المستشار ستيفن ميلر، والسكرتيرة الصحفية كايلي ماكناني.


واجتمع عدد من مستشاري ترامب في إحدى غرف فندق "ويلارد إنتركونتيننتال" الفخم في واشنطن، التي تم تحويلها آنذاك إلى ما يشبه مركز قيادة عمليات، وذلك أثناء الهجوم على الكونغرس، في وقت كان أعضاؤه يصادقون على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

واستدعت اللجنة خصوصًا المحامي جون إيستمان الذي يُعتقد أنه شارك في اجتماع "غرفة العمليات" هذه عشية الهجوم في الخامس من يناير، وألقى كلمة أثناء تجمّع قرب البيت الأبيض قبيل الهجوم.

وأرسل إيستمان بعد ذلك بريدًا إلكترونيًا لمحامي نائب الرئيس مايك بنس أثناء اقتحام الكابيتول، مؤكدًا أن ذلك حصل "لأنكَ أنتَ وموكلك لم تفعلا ما كان يلزم للسماح بنشر ذلك على العلن".
وقالت اللجنة لإيستمان في مذكرة استدعائه، إن "وثائقكَ وشهادتكَ على صلة مباشرة بتحقيق اللجنة، إذ يبدو أنكَ لعبتَ دورًا أساسيًا في إخطار الرئيس ترامب بأن نائب الرئيس بنس يمكنه تحديد الناخبين الذين يتم الأخذ بهم في 6 يناير".

وقد وجّه إيستمان مذكرة لترامب يدعي فيها أن بنس لديه صلاحية رفض نتائج الانتخابات في بعض الولايات، ما سيحرم الديمقراطي بايدن من الفوز.

واستدعت اللجنة أيضًا أفرادًا من فريق حملة ترامب الانتخابية تؤكد اللجنة أنهم ساهموا في الترويج لفكرة أن الانتخابات "سُرقت"، وهو ما ادعاه ترامب بدون أي أساس.

ومن بين هؤلاء الأشخاص قائد شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك، ومستشار حملة ترامب الانتخابية جايسون ميلر، اللذين يُعتقد أيضًا أنهما شاركا في اجتماع الخامس من يناير.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:30 | 2021-11-10
10:00 | 2021-11-10
09:30 | 2021-11-10
09:27 | 2021-11-10
09:00 | 2021-11-10
08:30 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website