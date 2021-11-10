عقار روسي جديد لفيروس كورونا!

أعلن مدير مركز غامالي المطور للقاح "سبوتنيك V"، ألكسندر غينتسبرغ، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تطوير عقار جديد لعلاج مرضى فيروس كورونا بالأجسام المضادة.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت "سبوتنيك V" كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في آب 2020، الذي طوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح سبوتنيك V فاعلية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

ويعتبر لقاح "سبوتنيك V"، واحدا من أفضل 3 لقاحات ضد فيروس "كورونا" في العالم، من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون. وتم تسجيله من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.