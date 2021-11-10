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عربي-دولي
الملك السعودي يتلقى رسالة من أمير قطر
Lebanon 24
10-11-2021
|
00:38
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تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتسلم الرسالة، وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقباله في ديوان الوزارة بالرياض، السفير القطري لدى المملكة، بندر بن محمد العطية.
كما حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.
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