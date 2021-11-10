الحرب السورية: هل سيعيد الإنفراج مع الأردن الأسد إلى الحضن العربي؟

عادت صلة الصداقة لتجمع الأردن وسوريا من جديد، وأعلن البلدان المجاوران مؤخرًا عن مجموعة من الإجراءات لتطبيع العلاقات.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "سيتم إعادة فتح الحدود بالكامل أمام التجارة، وستستأنف الرحلات الجوية بين العواصم، بالإضافة إلى التعاون الأمني والمائي. حتى أن الرئيس بشار الأسد والملك عبدالله تحدثا عبر الهاتف لأول مرة منذ عقد. كما ودفع العاهل الأردني حليفه، الرئيس الأميركي جو بايدن، لتخفيف الضغط عن دمشق. ومع ذلك، فإن هذه المصالحة ليست مفاجئة. ويخدم هذا الانفراج أجندات الزعيمين المحلية والدولية على حد سواء، كما أن دفء العلاقات مدفوعة في المقام الأول بالبراغماتية. وهذا يتوافق مع النمط التاريخي للعلاقات الأردنية السورية. قد تتقلب العلاقة وتتحول من العداء إلى الصداقة كل بضع سنوات، وغالباً بسبب السياسات العالمية والإقليمية، ولكن نظراً لأهمية لهذين البلدين المجاورين لبعضهم البعض، فإن الواقعية دائماً ما تنتصر. كانت معارضة الأردن للأسد فاترة في أحسن الأحوال. وعلى عكس العديد من القادة العرب، لم يغلق الملك عبد الله سفارته في دمشق، على الرغم من تقليص عدد الموظفين. كما واستضاف الأردن مركز العمليات العسكرية، الذي سهل تدريب وتسليح الثوار المعتدلين المناهضين للأسد، لكنه سيطر بعناية على حدوده ولم يسمح للمتمردين بالقدوم والذهاب كما يشاءون. وبالمقابل، كان الأسد حريصًا في "عداءه" للأردن. لم يتعرض الأردن لانتقادات شديدة مثل بعض أعداء دمشق الآخرين، كتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. حتى في ذروة الحرب الأهلية في سوريا، لم تكن العلاقات متوترة على قدر التوقعات".

وتابع الموقع، "من المحتمل أن تكون الحكومتان مدركتين للترابط التاريخي للبلدين وحذرتين من الإضرار بالعلاقة بشكل لا يمكن إصلاحه. وعلى الرغم من التقارب الثقافي والاقتصادي التاريخي، أثارت الاختلافات السياسية التوترات. وولدت هذه الإختلافات علاقة عاصفة بين البلدين. وطوال هذه العلاقة، كانت الحكومتان على استعداد للابتعاد عن المواجهة بسرعة عندما تتغير مصالحهما. وقد دفع هذا إلى المصالحة الحالية".

وأضاف الموقع، "بالنسبة للأردن، من الواضح أن حملة الإطاحة بالأسد، التي وقعتها البلاد على مضض، قد فشلت. ومع ذلك، وعلى عكس الدول الأخرى المناهضة للأسد التي فقدت الاهتمام، فإنها تعاني من الآثار المباشرة للصراع من خلال وجود أكثر من 650 ألف لاجئ سوري في ظل اقتصاد متعثر. ويأمل عبد الله أن يؤدي الانفراج مع الأسد إلى فتح طرق التجارة وتحقيق المزيد من الاستقرار في جنوب سوريا، مما يسمح لبعض اللاجئين بالعودة إلى ديارهم. من خلال فتح خطوط جوية مع دمشق وحث واشنطن على إعفاء الأردن من عقوبات قيصر القاسية ضد الأسد، والتي فرضتها مؤخرًا على صفقة غاز إقليمية، يرى عبد الله أن الفوائد المالية للأردن أصبحت قناة للأجانب الذين يتعاملون مع سوريا. علاوة على ذلك، من الناحية الجيوسياسية، يتكيف عبد الله مع المشهد المتغير. مع تراجع واشنطن، يحتاج الأردن إلى إيجاد طرق أخرى لضمان السلام والاستقرار الذي يتوق إليه.

توفر التجارة الكاملة مع الأردن والمساعدة في تجاوز عقوبات قيصر بعض الراحة للاقتصاد السوري المتعثر، لكن من غير المرجح أن يكون لهذه الإجراءات تأثير تحولي. الأهم من ذلك هو المكاسب الجيوسياسية، فالأسد لم يضطر إلى تقديم أي تنازلات لكسب هذا التقارب، لذا فهو يعمل على إضفاء الشرعية على قضيته".

وأشار الموقع إلى أن "الأردن ليس وحده في تطبيع العلاقات مع سوريا، حيث تسعى مصر أيضًا إلى تعزيز الروابط، وتقود الإمارات حملة لإعادة دمشق إلى الحضن العربي. يمكن أن يشكل تطبيع العلاقات مع الأردن نقطة انطلاق نحو المصالحة مع الشرق الأوسط الأوسع، وإعادة القبول في جامعة الدول العربية، وكما يأمل الأسد، وبالتالي الحصول على أموال إعادة الإعمار التي تشتد الحاجة إليها. وبالتالي، فإن الانفراج يبدو منطقيًا في الوقت الحالي، لكن العلاقات من المرجح أن تكون وظيفية أكثر منها ودية".

وختم الموقع، "من المحتمل جداً أن تنهار جولة الصداقة الحالية وتنقلب إلى عداء في اللحظة التي ينشب فيها صراعاً أو أزمة، محلية أكانت أم إقليمية، لتضع كلا من عمان ودمشق وجهاً لوجه، ولكن من المحتمل أيضاً أن تهدأ مثل هذه الأعمال العدائية في نهاية المطاف، كما هو الحال دائماً. هذه هي الطبيعة الدورية للعلاقات المضطربة بين الأردن وسوريا".