" نعرفهم جيدًا وسنفضحهم".. هل محاولة اغتيال الكاظمي سهلت بقاءه لولاية ثانية؟

يبدو أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد صدمت العديد من العراقيين وقوضت المجموعات التي كانت تحاول إزاحته عن السلطة، بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية التي كتبت"إن الهجوم "الجبان"، كما وصفه الكاظمي، أدانته الأمم المتحدة وإدارة بايدن ومجموعة واسعة من السياسيين العراقيين، وحتى إيران، المشتبه به الرئيسي في الضربة التي نفذتها ثلاث طائرات بدون طيار في وقت مبكر من صباح الأحد الفائت. وتم إسقاط طائرتين بدون طيار، لكن واحدة أصابت منزل الكاظمي. تم تلخيص تداعيات هجوم بغداد بطائرة بدون طيار في رسالة بريد إلكتروني من رندا سليم، مديرة حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط، جاء فيها: "هناك أدلة ظرفية كافية تشير إلى أن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران هي التي دبرت هذا الهجوم. لكنها جاءت بنتائج عكسية عليهم بالفعل. لقد كانت خطوة غبية وقصيرة النظر حققت العكس تمامًا لهدفهم المتمثل في حرمان رئيس الوزراء الكاظمي من ولاية ثانية. إلا أن محاولة الاغتيال هذه جعلت ولايته الثانية في المنصب شبه مؤكدة"."وأشار الصحيفة إلى أن "الكاظمي هو الشخصية النادرة في الشرق الأوسط التي تحدت تهديدات إيران ووكلائها دون تردد. لقد كان يعيش في مرمى النيران منذ أن تولى منصبه في أيار 2020 وحاول توجيه المسار بين الولايات المتحدة وإيران. ومنذ ذلك الحين، هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران المنطقة الخضراء وقتلت أحد أصدقائه وتحدت مسؤوليه الأمنيين في حملة ترهيبهم. يعود جزء من غضب الميليشيات المدعومة من إيران على الكاظمي خاصة بعد فشلهم في انتخابات الشهر الماضي. وكان الرابح الأكبر هو رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي مثل الكاظمي، حاول النأي بنفسه عن إيران ووعد بأنه "لن يترك العراق في قبضتها". وفاز حزب الصدر بـ 73 مقعدا في البرلمان المؤلف من 329 عضوا، وهو أكبر كتلة. وفاز التحالف الموالي لإيران والمعروف باسم "فتح" والذي يضم الميليشيات بـ17 مقعدًا فقط".وأضافت الصحيفة، "لم يترشح الكاظمي، على أمل أن يتجه إليه الصدر وغيره من القادة كمستقل، كما فعلوا العام الماضي. وكان من المتوقع أن يبدأ الكاظمي محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة مع الصدر وغيره من السياسيين البارزين أواخر الشهر الجاري أو أوائل كانون الأول. بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات، بدأت الجماعات المدعومة من إيران في الادعاء بوجود تزوير، على الرغم من مراقبة الاقتراع من قبل الأمم المتحدة وجماعات مستقلة أخرى. حتى أن الميليشيات أطلقت على حركتها الاحتجاجية اسم "أوقفوا السرقة" في إشارة غريبة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وتحولت المواجهة إلى أعمال عنف يوم الجمعة، عندما حاصر المتشددون المنطقة الخضراء وهاجموا قوات الأمن العراقية التي تحمي المكاتب الحكومية والسفارات الأجنبية هناك. وردت القوات بإطلاق النار وقتل اثنان من المتظاهرين. وصرح مسؤول عراقي مقرب من الكاظمي للصحيفة يوم الأحد إن أكثر من 80 من قوات الأمن وحوالي 27 من أنصار المليشيا أصيبوا. وقال المسؤول الذي صرح أن الكاظمي كان يخطط لمحاولة تهدئة المواجهة "كانت هذه حملة منظمة لعرقلة إعادة انتخاب الكاظمي"."وأضافت الصحيفة، "ثم جاءت محاولة الاغتيال في ساعة مبكرة من فجر الأحد. وقال الكاظمي في بيان تلاه من مكتبه: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الامس. نحن نعرفهم جيدًا وسنفضحهم". وأصدر سياسيون عراقيون آخرون بيانات داعمة. قامت إيران وحلفاؤها من الميليشيات بمحاولة متوقعة للإيحاء بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة بطريقة ما عن المواجهة ومحاولة القتل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "تتماشى مثل هذه الحوادث مع مصالح الأطراف التي انتهكت استقرار وأمن واستقلال وسلامة أراضي العراق على مدار الـ 18 عامًا الماضية". لكن من غير المحتمل أن يكتسب هذا التدوير المعادي لأميركا زخمًا، حتى بين العراقيين أصحاب العقول المولعة بنظرية المؤامرة. وقد تم دحضه بسهولة لأنه تم استرداد الطائرات بدون طيار".وتختم الصحيفة" لدى الكاظمي فرصة أفضل مما كانت عليه قبل أسبوع للبقاء في السلطة وتعبئة نوع الإصلاحات التي يحتاجها العراق بشدة".