البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ: لتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2022

حضت مسودة البيان الختامي لمؤتمر الأطراف للمناخ اليوم على تسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار ب 1,5 درجة مئوية، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".وبعد عشرة أيام من المناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة، دعت النص الدول إلى "إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وتعزيزها" بحلول نهاية العام المقبل.