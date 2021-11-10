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الكرملين: اتهام بولندا لموسكو في قضية أزمة الهجرة تصرف غير مسؤول

Lebanon 24
10-11-2021 | 07:00
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رفض الكرملين اليوم اتهامات رئيس الوزراء البولندي الذي حمل موسكو مسؤولية أزمة الهجرة على الحدود بين بولندا وبيلاروس حيث يوجد آلاف المهاجرين العالقين، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".
 
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي :"نعتبر تصريحات رئيس الوزراء البولندي بأن روسيا مسؤولة عن هذا الوضع غير مسؤولة وغير مقبولة على الإطلاق".
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