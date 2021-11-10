أرقام كورونا الى الواجهة من جديد والصحة العالمية تنتظر الجيل الثاني من اللقاحات

قالت "الجزيرة" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا عادت للارتفاع في عدة دول أوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، بينما تنتظر منظمة الصحة العالمية بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة للفيروس.وسجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 39 ألف إصابة، و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وعلى غير المتوقع، قررت هذه السلطات عدم تمديد إجراءات وقيود كانت قد فرضتها سابقا.وفي ألمانيا، أعلن معهد "روبرت كوخ" (Robert Koch) الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية -صباح اليوم الأربعاء- تسجيل 39 ألفا و676 إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات بألمانيا منذ ظهور الفيروس فيها.وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها يوم الجمعة الماضي وبلغت 37 ألف حالة. وقبل أسبوع كان عدد الإصابات 20 ألفا و398 إصابة.وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت ألمانيا 236 حالة وفاة في غضون 24 ساعة، مقابل 194 في اليوم قبل أسبوع.وفي فرنسا، شهدت أكثر من 80% من المقاطعات ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك تتجاوز الإصابات مستوى الإنذار المحدد بـ50 حالة لكل 100 ألف شخص.وقد أعلنت السلطات الفرنسية فعليا إعادة فرض إجبارية ارتداء الكمامات في المدارس لـ39 مقاطعة.وقد أشار الرئيس إيمانويل ماكرون -في خطاب مساء أمس الثلاثاء- إلى ضرورة العودة للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.المغرب.. انتهاء حظر التجول الليليعربيا، قررت الحكومة المغربية أمس، رفع حظر التجول الليلي في عموم البلاد ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك انعكاسا لتحسن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة.وأضاف بيان للحكومة، أنها قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء "بوثيقة جواز التلقيح" (تثبت تلقي جرعتين) أو بشهادة الإعفاء من التلقيح، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة.وتشمل هذه التدابير -بحسب البيان- السماح بالتنقل بين الأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.وحتى مساء أمس، بلغت إصابات كورونا في المغرب 947 ألفا و610، منها 14 ألفا و726 من الوفيات، و929 ألفا و127حالة تعاف.بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم -التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم الأربعاء- إلى 24 مليون و336 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم تعد الأكبر عربيا وأفريقيا.الجيل الثاني من اللقاحاتوفي سياق متصل، قالت أمس سمية سواميناثان -كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية- إنها تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكورونا والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا.وقالت -على حسابات منظمة الصحة العالمية في مواقع التواصل الاجتماعي- إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا.وتجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة.وقالت المسؤولة "هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات".وأضافت "ما زالت قيد الدراسة، لكنني على ثقة في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك".وستختار منظمة الصحة العالمية اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى.وقالت سواميناثان إن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.ومنحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة لـ7 لقاحات مضادة لكوفيد-19 تصنعها مختبرات "فايزر" (Pfizer) و"بيونتك" (BioNTech) و"مودرنا" (Moderna) و"أسترازينيكا" (AstraZeneca) و"جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) و"سينوفارم" (sinopharm) و"سينوفاك" (Sinovac) و"بهارات بيوتيك" (Bharat Biotech).وأعطي أكثر من 7.25 مليارات جرعة لقاح في كل أنحاء العالم، وفقا لإحصاءات أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية.إيطاليا.. حظر الاحتجاجات الرافضة لـ"البطاقات الخضراء"وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الداخلية حظر تنظيم المسيرات الاحتجاجية الرافضة لـ"لبطاقات المرور الخضراء" الخاصة بفيروس كورونا، في مراكز المدن المختلفة بالبلاد.وقال كارلو سيبيليا -وكيل وزارة الداخلية- في بيان إن "بعض المظاهرات الاحتجاجية ضد بطاقات المرور الخضراء، تحولت إلى أعمال عنف، فيما تسبب البعض الآخر منها في ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا".واعتبارا من 15 تشرين الأول الماضي، ألزمت السلطات الإيطالية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص بتقديم "بطاقة مرور خضراء" تثبت حصول صاحبها على لقاح كورونا أو على نتيجة سلبية لاختبار يكشف عن الفيروس أو تعافيه من إصابة سابقة.ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد حالة من الجدل حول تلك البطاقات، تتطور في بعض الأحيان إلى تنظيم مسيرات ومظاهرات احتجاجية بعدد من المدن.وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 6032 إصابة، و68 وفاة بكورونا ارتفاعا من 4197 إصابة، و32 وفاة أول أمس.وسجلت إيطاليا 4.82 ملايين إصابة و132 ألفا و491 وفاة منذ تقشي المرض بها في فبراير/شباط 2020، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.