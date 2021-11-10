عربي-دولي

قاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروسيا وسط التصعيد الحدودي مع جارتها بولندا

Lebanon 24
10-11-2021 | 07:30
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعتين لها نفذتا دورية جوية في سماء بيلاروسيا، وسط تصعيد التوترات عند حدود هذا البلد مع بولندا.

وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن الدورية نفذت بهدف اختبار نظام الدفاع الجوي الموحد لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا والتدرب على التعامل بين الطيران الحربي ومراكز قيادة برية للجيشين الروسي والبيلاروسي.

ولفتت الوزارة إلى أن الدورية نفذت تحت قيادة قائدي سلاح الجو والدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي، مشيرة إلى أن القاذفتين الروسيتين حققتا كافة الأهداف المنسوبة إليهما وعادتا بسلامة إلى مطارهما في روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية نشر الحكومة البولندية قوات إضافية عند حدود بيلاروسيا بغية الحيلولة دون اجتياز حشود من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي الحدود بين الدولتين.
المصدر: روسيا اليوم
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