الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تفاصيل مواجهته مع القوات الأميركية

كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل مواجهة قواته مع القوات الأميركية، لدى احتجازها ناقلة نفطية.وقال تنكسيري: "الادعاءات الأميركية بأن قواتهم كانت تراقب الحادثة ولم تحرك ساكنا، كذبة كبيرة"، مشيرا إلى أن "الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها رسمت بوضوح تفاصيل المواجهة".وأضاف: "المدمرات الأميركية وقواتنا اقتربت، ولم يفصلها إلا 30 مترا في بعض المواقع، ولو كانوا يريدون المراقبة فقط كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك من مسافة أبعد والاكتفاء بالطائرات والمسيرات فقط".وأكمل: "مع الإنزال الجوي لقواتنا على متن السفينة، القوات الأميركية دخلت في حالة التأهب للمواجهة، وبعد ذلك أضاف الأميركيون ثلاث زوارق حربية إلى قواتهم و حاولوا إرعاب قواتنا لتغيير المعادلة لصالحهم".