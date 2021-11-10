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الحرس الثوري الإيراني يكشف عن تفاصيل مواجهته مع القوات الأميركية

Lebanon 24
10-11-2021 | 08:30
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كشف الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، تفاصيل مواجهة قواته مع القوات الأميركية، لدى احتجازها ناقلة نفطية.

وقال تنكسيري: "الادعاءات الأميركية بأن قواتهم كانت تراقب الحادثة ولم تحرك ساكنا، كذبة كبيرة"، مشيرا إلى أن "الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها رسمت بوضوح تفاصيل المواجهة".

وأضاف: "المدمرات الأميركية وقواتنا اقتربت، ولم يفصلها إلا 30 مترا في بعض المواقع، ولو كانوا يريدون المراقبة فقط كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك من مسافة أبعد والاكتفاء بالطائرات والمسيرات فقط".

وأكمل: "مع الإنزال الجوي لقواتنا على متن السفينة، القوات الأميركية دخلت في حالة التأهب للمواجهة، وبعد ذلك أضاف الأميركيون ثلاث زوارق حربية إلى قواتهم و حاولوا إرعاب قواتنا لتغيير المعادلة لصالحهم".
المصدر: روسيا اليوم
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