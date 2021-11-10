الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض خطط الحكومة لخفض الدعم

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، رفضه أي خطط لخفض الدعم، مشددا على أن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية.وقال المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، في تصريحات نقلها موقع "قناة نسمة" التونسي، إن "الدولة تمر بوضع استثنائي وأن الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية".مشيرا إلى أن "الحديث عن إصلاحات كبرى وإملاءات صندوق النقد الدولي حديث سابق لأوانه لاسيما وأن المفاوضات تستوجب استعدادا جيدا وبرامج واضحة".وقال الطاهري إن "التطرق إلى الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة وتطبيق جملة من الاتفاقيات وإصدارها بالرائد الرسمي ستكون محل نقاش مع الحكومة بالإضافة إلى المفاوضات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات القادمة ومدى تعهد الحكومة بالتزاماتها السابقة".وشدد الطاهري على أن الاتحاد يرفض تحميل المواطن أعباء إضافية تثقل مقدرته الشرائية برفع الدعم أو الترفيع في أسعار المواد الأساسية.