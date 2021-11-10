عربي-دولي

بوتين وميركل يبحثان أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
10-11-2021 | 10:30
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل آخر تطورات أزمة المهاجرين المتواصلة عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بوتين وميركل يبحثان أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبيقاذفتان روسيتان تحلقان فوق بيلاروس وسط التصعيد الحدودي مع جارتها بولندا
وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن بوتين وميركل، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الألماني، ناقشا بالتفصيل قضية المهاجرين عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي وأعربا عن قلقهما إزاء العواقب الإنسانية التي تجلبها هذه الأزمة.

وتابع البيان أن بوتين عرض إقامة قنوات لمناقشة المشاكل العالقة في هذا المجال ضمن إطار اتصالات مباشرة بين ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والحكومة البيلاروسية، مضيفا أن الرئيس الروسي والمستشارة الألمانية اتفقا على مواصلة حوارهما بهذا الشأن.

من جانبها، أعلنت الحكومة الألمانية أن ميركل خلال الاتصال حملت الحكومة البيلاروسية المسؤولية عن "استغلال المهاجرين كأداة"، واصفة هذا الأسلوب بأنه "غير إنساني وغير مقبول"، ودعت بوتين إلى ممارسة ضغط على حكومة مينسك بغية حل الأزمة.

( RT)
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