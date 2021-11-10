عربي-دولي

الاتحاد العام التونسي: نرفض أي خطط لخفض الدعم

Lebanon 24
10-11-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-884734-637721533638953005.jpg
Doc-P-884734-637721533638953005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال الاتحاد العام التونسي للعمل إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
 
(RT)
مواضيع ذات صلة
درة تقضي أوقاتاً رومانسية مع زوجها في تونس.. وهكذا ظهرا
lebanon 24
11/11/2021 00:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد (الميادين)
lebanon 24
11/11/2021 00:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: نطالب بتحقيق في أحداث عقارب وندين التعاطي الأمني مع مشاكل البلاد (الجزيرة)
lebanon 24
11/11/2021 00:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العام التونسي للشغل: ندعو لوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق
lebanon 24
11/11/2021 00:55:59 Lebanon 24 Lebanon 24

تونس

الاتحاد التونسي للعمل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-11-10
16:00 | 2021-11-10
16:00 | 2021-11-10
15:30 | 2021-11-10
15:00 | 2021-11-10
14:30 | 2021-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website