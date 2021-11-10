الاتحاد العام التونسي: نرفض أي خطط لخفض الدعم

قال الاتحاد العام التونسي للعمل إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

(RT)