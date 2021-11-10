16
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الاتحاد العام التونسي: نرفض أي خطط لخفض الدعم
Lebanon 24
10-11-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الاتحاد العام التونسي للعمل إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
(RT)
مواضيع ذات صلة
درة تقضي أوقاتاً رومانسية مع زوجها في تونس.. وهكذا ظهرا
Lebanon 24
درة تقضي أوقاتاً رومانسية مع زوجها في تونس.. وهكذا ظهرا
11/11/2021 00:55:59
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد (الميادين)
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد (الميادين)
11/11/2021 00:55:59
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: نطالب بتحقيق في أحداث عقارب وندين التعاطي الأمني مع مشاكل البلاد (الجزيرة)
Lebanon 24
حركة النهضة التونسية: نطالب بتحقيق في أحداث عقارب وندين التعاطي الأمني مع مشاكل البلاد (الجزيرة)
11/11/2021 00:55:59
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العام التونسي للشغل: ندعو لوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق
Lebanon 24
الاتحاد العام التونسي للشغل: ندعو لوضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية وتحدّد الآفاق
11/11/2021 00:55:59
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس
الاتحاد التونسي للعمل
تابع
الأكثر قراءة
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
Lebanon 24
شتاء من دون امطار وثلوج.. وهذا ما ينتظرنا!
02:30 | 2021-11-10
10/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
Lebanon 24
بانفعال وحسم قالها: "اللي مش عاجبو يفل"
01:30 | 2021-11-10
10/11/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
Lebanon 24
"التيار" "يصعّد" بعد جنبلاط.. هل يعيد "حزب الله" النظر بخياراته؟!
06:00 | 2021-11-10
10/11/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
01:47 | 2021-11-10
10/11/2021 01:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
Lebanon 24
من أخطر المواد الكيميائية...اللبنانيون يأكلون "رصاص" وهذا تأثيره على الدماغ!
23:15 | 2021-11-09
09/11/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-11-10
وزير الخارجية الجزائري: حان الوقت لتعود سوريا إلى الجامعة العربية
16:00 | 2021-11-10
"مأساة" على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا... وتحذير من الأخطر
16:00 | 2021-11-10
مصر تدرج كيانا جديدا على قوائم الإرهاب
15:30 | 2021-11-10
العراق ينوي إجلاء مهاجريه الراغبين في العودة من حدود بيلاروس
15:00 | 2021-11-10
إعلام فرنسي: الرئيس الجزائري لا يرد على اتصالات ماكرون الهاتفية
14:30 | 2021-11-10
المعارضة الأفغانية: طالبان تحافظ على اتصالات مع "داعش" و"القاعدة"
فيديو
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
Lebanon 24
بأسعار منافسة... "ميتسوبيشي" تطرح سيارة رباعية دفع اقتصادية ومميّزة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-09
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
Lebanon 24
في سن 105 سنوات... معمرة تسجل رقما قياسيا عالميا في سباق 100 متر (فيديو)
08:01 | 2021-11-09
11/11/2021 00:55:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact