معارك الظل.. كواليس الحرب الإلكترونية بين إيران و"إسرائيل"

نشرت قناة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "معارك الظل.. كواليس الحرب الإلكترونية بين إيران وإسرائيل"، أشارت فيه الى أنّه "فيما يستمر الطرفان في الإعلان عن رفع الجاهزية استعدادا لأي مواجهة عسكرية محتملة بينهما، فإن رحى معركة أخرى تدور بين إيران وإسرائيل، وبشكل شبه يومي، أساسها شن هجمات إلكترونية على المؤسسات والمصالح الحيوية للطرف الآخر، بالذات تلك المتعلقة بالخدمات اليومية المباشرة للسكان".

واضاف التقرير: "بعد أيام من التحقيقات الموسعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مؤخرا عودة الخدمات إلى مركز "هيليل يافا" الطبي في بلدة الخضيرة، الذي يعتبر الأكبر على مستوى إسرائيل ويقدم خدمات لقرابة مليون شخص من سكان شمال ووسط البلاد"، حيث يأتي ذلك "بعدما كان المركز قد تعرض لهجمة إلكترونية شلت كامل الخدمات التي يقدمها، وأتلفت كل الأنظمة والبرمجيات والأرشيف وآليات التعامل الإلكتروني التي كانت متبعة في القطاع الطبي".

وصرح مدير أمن المعلومات والإنترنت في وزارة الصحة الإسرائيلية رؤوفين إلياهو أثناء جلسة استماع عقدت بشأن تزايد الهجمات الإلكترونية على إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "نحن في حرب عالمية ثالثة على الإنترنت. إسرائيل تمنع المئات من مثل هذه الهجمات كل شهر"، كما نقل تقرير "سكاي نيوز".

وحلل خبراء أمنيون إسرائيليون نوعية الهجمة الإلكترونية التي شنت على القطاع الصحي الإسرائيلي، واعتبروا أنه "لا يمكن شنها إلا عبر إمكانية دولة ذات بال في هذا المجال".



ويتشابه هذا الهجوم مع ما تعرض له مركز "كلاليت" الإسرائيلي قبل عدة أشهر، الذي يعتبر أكبر صندوق للمرضى في إسرائيل، حيث تعرض لهجمة أوقفته عن الخدمة تماما.

وأضاف التقرير: "الهجمة الإلكترونية التي تعرض لها القطاع الصحي الإسرائيلي يبدو أنها شُنت مباشرة بعد تعرض قطاع محطات الوقود الإيرانية في 26 تشرين الاول الماضي لهجوم إلكتروني، تسبب بتوقف خطوط الإمداد ومضخات التوزيع والتنسيق فيما بينها. وأدى ذلك الهجوم إلى أزمة شعبية داخل البلاد، حيث استمرت طوابير المنتظرين أمام محطات الوقود طوال أسبوعين كاملين، وارتفعت الأصوات داخل البلاد بشأن حصانة المجال الإلكتروني الوطني. ورغم عدم اعتراف أي من الطرفين بالمسؤولية عن الهجمات المتبادلة، فإن المؤشرات واضحة على وقوف كل منهما في الخلفية".

ويرى خبراء أمنيون أن كلا البلدين يحصلان على دعم تقني من حلفائهم الدوليين، فالقطاع السيبراني لا يمكن حمايته بشكل وطني ومن دون تدخل ومساندة من الشركات العالمية، بحسب تقرير "سكاي نيوز".



وأضاف التقرير: "موقع "المونيتور" نقل معلومات عن خبير إلكتروني إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، قال فيها إن "إسرائيل يمكن أن توسع نطاق استهدافها للمؤسسات الحيوية الإيرانية في المستقبل المنظور".



وأشار المصدر إلى أن "القدرات التي تم إثباتها في شل نظام وطني حيوي لإمدادات مثل البنزين، التي أثرت على المركبات العادية هذه المرة، يمكن في المرة المقبلة أن تغلق المزيد من الأنظمة الحيوية، مثل الجيش أو الرعاية الصحية أو غيرها من الشبكات المهمة".