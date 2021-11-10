بوتين يتحدث عن بعض أنواع الأسلحة الروسية الحديثة... هذا ما قاله

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بعض أنواع الأسلحة الحديثة التي تم تطويرها في روسيا تتجاوز من حيث مواصفاتها نظائرها الأجنبية.وصرح بوتين اليوم الأربعاء، أثناء ترؤسه جلسة لهيئة الصناعة العسكرية: "تتسلم قواتنا أحدث أنواع الأسلحة التي وفقا لمواصفاتها لا تتخلف عن نظائرها الأجنبية بل وتتجاوزها في عدد من المعايير".وأوضح أن قائمة هذه الأسلحة الروسية منقطعة النظير تشمل خاصة مقاتلة الجيل الخامس "سو-57" والغواصة النووية من الجيل الرابع "الأمير فلاديمير" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-500".