طالبان تحثّ الطيارين على عدم الفرار من البلاد

دعت حركة طالبان الطيارين المدنيين والعسكريين إلى البقاء في أفغانستان، قائلة إن مهاراتهم ستكون "مفيدة للبلاد"، حسبما قال الممثل الرسمي للحركة، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في 7 تشرين الثاني الجاري، أن عددًا من الطيارين الأفغان غادروا طاجيكستان في 2 تشرين الثاني الجاري، حيث فروا أثناء استيلاء طالبان على السلطة في آب المنصرم، وتوجهوا إلى الإمارات العربية المتحدة.وقالت الصحيفة إن "140 طيارا وطاقما من سلاح الجو الأفغاني غادروا طاجيكستان".ونقلت صحيفة "تولونيوز" عن مجاهد، قوله: "يجب أن يبقى طيارو الطيران العسكري والمدني الأفغان في البلاد، وستكون مهاراتهم مطلوبة".