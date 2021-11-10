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زاخاروفا: واشنطن تحاول زعزعة استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا

Lebanon 24
10-11-2021 | 13:30
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تحاول زعزعة استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا.
وذكرت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة والناتو يقومان بتشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات في البحر الأسود، وهذا يزعزع استقرار الوضع بالقرب من حدود روسيا في المنطقة.
وأضافت، خلال تعليقها في موجز صحفي على المعلومات المتعلقة بوجود المدمرة الأميركية "بورتر" الحاملة للصواريخ الموجهة في البحر الأسود منذ 30 تشرين الأول، ووصول سفينة القيادة "ماونت ويتني" الأميركية إلى هناك في 4 تشرين الثاني، وكذلك تحليقات القاذفات الاستراتيجية الأميركية في 6 تشرين الثاني. على بعد 100 كيلومتر من الحدود الروسية: "تؤدي هذه الخطوات من جانب الولايات المتحدة إلى تشكيل مجموعة قوات متعددة الجنسيات، وإلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة البحر الأسود، وهي المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الروسية".
المصدر: روسيا اليوم
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