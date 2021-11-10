عربي-دولي

العراق ينوي إجلاء مهاجريه الراغبين في العودة من حدود بيلاروس

Lebanon 24
10-11-2021 | 15:30
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أعلنت حكومة العراق أنها تعتزم إجلاء مواطنيها الراغبين في العودة لوطنهم الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين آلاف المهاجرين الآخرين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال وكيل نائب وزير الهجرة والمهاجرين في العراق، كريم النوري، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء، متحدثا عن أزمة المهاجرين المتصاعدة عند حدود بيلاروس والاتحاد الأوروبي: "سننقل من يريد العودة إلى العراق، وسنقوم بتسهيل ذلك من خلال السفارة العراقية في روسيا لأن العراق ليس لديه سفارة في بيلاروس".
وتابع: "ظاهرة سفر العراقيين إلى بيلاروس بدأت منذ أشهر، وهناك عصابات ومافيات لتهريب العراقيين باتجاه ليتوانيا وبولندا ومن ثم إلى أوروبا، وهناك مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، مما جعل بيلاروس تضغط عليهم (الأوروبيين) من خلال إدخال العراقيين ودفعهم باتجاه الغابات والمناطق بين بيلاروس وليتوانيا".
ولفت النوري إلى أن الحكومة العراقية شكلت لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية والهجرة وجهاز المخابرات ومديرية الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، وتم من خلال سلطة الطيران المدني إيقاف حركة المسافرين إلى بيلاروس، كما طالبت بغداد الدول الأخرى عدم السماح بسفر العراقيين إلى بيلاروس.
وأشار المسؤول إلى أن هذا القرار جاء كـ"مبادرة حسن نيرة" من قبل حكومة بغداد للاتحاد الأوروبي بعد تهديده بفرض عقوبات على العراق بسبب الهجرة غير الشرعية.
المصدر: روسيا اليوم
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