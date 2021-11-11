مجلس الأمن يدرج قادة حوثيين باليمن على القائمة السوداء

أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ثلاثة من قادة الحوثيين، على القائمة السوداء، الأربعاء.





وجاء هذا التطور في إطار تهديد هؤلاء للسلم والأمن والاستقرار في اليمن، مما يعرضهم لتجميد الأصول في أنحاء العالم وحظر السفر وكذلك حظر الأسلحة.

وتضم القائمة يوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالهجوم إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة الحوثيين في الحصول على أسلحة مهربة.

ووافقت الدول الأعضاء بالمجلس، وعددها خمس عشرة دولة، بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبد الكريم الغماري، رئيس ما تسمى "هيئة الأركان العامة" الذي يقود هجوم قوات الحوثي على مأرب.