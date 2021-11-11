عربي-دولي

نواب أميركيون يطالبون بايدن بإرسال قوات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2021 | 02:30
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طالب عدد من نواب الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا لمواجهة التغلغل الروسي الأخير.


وقال 15 نائبا في رسالة إلى بايدن إنه ومع الحشد الأخير للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية، على الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لتقديم الدعم لأوكرانيا على شكل معلومات استخباراتية وأسلحة.

 كما حث النواب الرئيس بايدن على نشر قوات عسكرية أميركية في البحر الأسود لردع ما وصفوه "الغزو الروسي".
واستدل النواب في رسالتهم بتقارير تؤكد حشد روسيا مرة أخرى قوة عسكرية كبيرة من القوات البرية والمدرعات والدبابات والمدفعية على أعتاب أوكرانيا.

وقال النواب الأميركيون إن سلوك روسيا أصبح أكثر عدوانية، وإنه لا يمكن للإدارة الأميركية تجاهل التهديد الروسي المستمر للقانون الدولي والسيادة الإقليمية لأوكرانيا.

وأضاف النواب أن إدارة بايدن خصصت في ايلول الماضي، 60 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بسبب زيادة كبيرة في النشاط العسكري الروسي على طول حدودها.

لكن منذ ذلك الحين، استمر النشاط العسكري الروسي في الازدياد.
المصدر: سكاي نيوز
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