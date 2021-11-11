بوينغ تعتزم تعويض ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية "المنكوبة"

وافقت شركة بوينع، الأربعاء، على الإقرار بالمسؤولية عن دفع تعويضات في دعاوى قضائية مرفوعة من عائلات 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز 737 ماكس في عام 2019، وذلك وفقا لوثائق محكمة بمدينة شيكاغو الأميركية.ونتيجة للاتفاق بين بوينغ وأسر الضحايا، لن يسعى محامو تلك الأسر إلى تعويضات عقابية ولن تطعن بوينغ في الدعاوى المرفوعة في ولاية إلينوي.وقالت شركة صناعة الطائرات في بيان الأربعاء: "بوينغ ملتزمة بضمان تعويض جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الحوادث تعوضا كاملا وعادلا".وأضافت أنه "بقبول المسؤولية، يسمح اتفاق بوينغ مع العائلات للأطراف بتركيز جهودها على تحديد التعويض الملائم لكل أسرة".