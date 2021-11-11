21
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بوينغ تعتزم تعويض ضحايا طائرة الخطوط الإثيوبية "المنكوبة"
Lebanon 24
11-11-2021
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وافقت شركة بوينع، الأربعاء، على الإقرار بالمسؤولية عن دفع تعويضات في دعاوى قضائية مرفوعة من عائلات 157 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز 737 ماكس في عام 2019، وذلك وفقا لوثائق محكمة بمدينة شيكاغو الأميركية.
ونتيجة للاتفاق بين بوينغ وأسر الضحايا، لن يسعى محامو تلك الأسر إلى تعويضات عقابية ولن تطعن بوينغ في الدعاوى المرفوعة في ولاية إلينوي.
وقالت شركة صناعة الطائرات في بيان الأربعاء: "بوينغ ملتزمة بضمان تعويض جميع العائلات التي فقدت أحباءها في الحوادث تعوضا كاملا وعادلا".
وأضافت أنه "بقبول المسؤولية، يسمح اتفاق بوينغ مع العائلات للأطراف بتركيز جهودها على تحديد التعويض الملائم لكل أسرة".
وتم منع طائرة بوينغ الأكثر مبيعا من التحليق عشرين شهرا بعد مقتل 346 شخصا في تحطم طائرتين 737 ماكس، واحدة في إندونيسيا في عام 2018 والأخرى في إثيوبيا في عام 2019.
وعادت الطائرة إلى الخدمة بعدما قامت بوينغ بتحسينات تتعلق بالبرامج والتدريب. وكلف الحادثان بوينغ بالفعل نحو 20 مليار دولار.
وبموجب الاتفاق مع بوينغ، وافقت عائلات الضحايا أيضا على صرف النظر عن دعاوى ضد روزماونت إيروسبيس، الشركة المصنعة لأجهزة استشعار بطائرات 737 ماكس، وروكويل كولنز، وهي شركة تابعة لرايثيون تكنولوجيز والشركة الأم لروزماونت ومورد رئيسي لصناعة طائرات ماكس.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون محظوظة مادياً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
03:39 | 2021-11-11
11/11/2021 03:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
قفزة كبيرة للدولار... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:53 | 2021-11-11
11/11/2021 09:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
Lebanon 24
قرار سعودي جديد بشأن لبنان...التأشيرات ستقتصر على هذه الحالات!
04:30 | 2021-11-11
11/11/2021 04:30:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين جو معلوف ورئيس تجمّع أصحاب المولدات.. فوضى وصراخ و"انت أزعر" (فيديو)
00:05 | 2021-11-11
11/11/2021 12:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط وصلته اصداء استياء بري
Lebanon 24
جنبلاط وصلته اصداء استياء بري
22:30 | 2021-11-10
10/11/2021 10:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-11-11
إيطاليا.. إجراءات أمنية احترازية وتحقيقات مع ستة متهمين بالإرهاب
13:00 | 2021-11-11
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس السيادة
12:30 | 2021-11-11
الرئيس الروسي يناقش ملف المهاجرين مع ميركل هاتفيا
12:00 | 2021-11-11
بينهم عرب... من هم المهاجرون الذين يشعلون أزمة في أوروبا؟
11:30 | 2021-11-11
لافروف ينفي تورط شركة "أيروفلوت" الروسية في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا
11:00 | 2021-11-11
مقاتلة من طراز "سو-30" تعترض طائرة استطلاع بريطانية
فيديو
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
Lebanon 24
ميقاتي يطلق صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: معا سنعيد بناء ما تهدّم
10:39 | 2021-11-11
11/11/2021 20:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية ورخيصة الثمن... "سوزوكي" تكشف عن سيارة "Celerio" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2021-11-11
11/11/2021 20:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف حيتان جديدة ضخمة تخفت عن العلماء في الأعماق! (فيديو)
16:00 | 2021-11-10
11/11/2021 20:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact