عربي-دولي

شكري: مصر لا تدعم فريقا على حساب آخر بالسودان

Lebanon 24
11-11-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-884941-637722140733781866.jpg
Doc-P-884941-637722140733781866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تدعم فريقا على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان.

وقال شكري في تصريحات صحفية إن "مصر تدعم استقرار السودان، وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وأضاف أن بلاده "لا تدعم فريقا على حساب آخرفي السودان".

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

وعلق البرهان العمل بالمواد الـ11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

كما أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-11
13:00 | 2021-11-11
12:30 | 2021-11-11
12:00 | 2021-11-11
11:30 | 2021-11-11
11:00 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website