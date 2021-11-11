مع إتفاق او من دونه.. لماذا لا تستطيع إيران المخاطرة بالحرب؟

صرح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني مؤخرًا لوسائل الإعلام الحكومية في طهران أنه سيكشف عن عملية جديدة من شأنها جعل الإيرانيين الذين يدعمون النظام يشعرون بالفخر. اتضح أن الحرس الثوري الإيراني كان يتفاخر بالاستيلاء على ناقلة نفط وإعادتها إلى ميناء إيراني. ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه تفوق على الأسطول الخامس الأميركي، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا إن الادعاء الإيراني "كاذب تمامًا وغير صحيح".وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "تأتي السلوكيات الإيرانية الغريبة وسط مزاعم بأن محادثات الاتفاق النووي ستبدأ مرة أخرى في 29 تشرين الثاني، بعد عيد الشكر مباشرة.في منتصف تشرين الأول، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي إن صبر بلاده سيتضاءل مع إيران إذا لم تعد الأخيرة إلى طاولة المباحثات بشأن صفقة مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي. هذا الأمر يعيد إلى الأذهان مناقشة عام 2015 حول الصفقة الإيرانية المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وما إذا كان عدم وجود صفقة يعني بالضرورة إندلاع "الحرب". خلال الفترة التي سبقت اتفاق 2015، قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لوسائل الإعلام إن الاتفاق مع إيران هو أفضل طريقة لتجنب الحرب. كانت رواية "الصفقة أو الحرب" محورية خاصةً في ما يتعلق بسبب وجوب وجود صفقة جديدة، أو لماذا يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى قضاء بعض الوقت في انتظار وصول إيران إلى طاولة المفاوضات. السؤال الذي يجب طرحه حول هذه الرواية هو: على أي شكل من الأشكال ستكون "الحرب" ولماذا اندلاعها سيكون بمثابة نقيض عقد صفقة؟"ورأت الصحيفة "إن النقاش حول الحرب مع إيران مبني على القلق من أنه إذا استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم فسوف تصطدم في النهاية بإسرائيل. وقام الجيش الإسرائيلي بالتنقيب عن احتمال نشوب حرب خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر تشرين الثاني. وركزت التدريبات على فرص قيام حزب الله المدعوم من إيران بإطلاق آلاف الصواريخ. وشملت جوانب أخرى من التدريبات الاستعدادات للعنف داخل إسرائيل. في الوقت نفسه، أطلقت إسرائيل طائرة استطلاع جديدة، وهو منطاد عملاق، بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان وإسرائيل، وتقوم القوات الأميركية بتدريبات مشتركة بالقرب من إيلات، على البحر الأحمر. وبينما أشارت إسرائيل إلى وجود "خطوط حمراء" في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، فإن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت إيران ستخاطر في أي وقت بحرب مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن إيران تفضل نوع الدعاية المثيرة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في خليج عمان كخطف ناقلة، ولكن ليس محاربة الأسطول الخامس الأميركي، لأن إيران لا تستطيع المخاطرة بحرب تقليدية حقيقية. فلم تخض إيران حربا كبيرة منذ الثمانينيات عندما حاربت عراق صدام حسين. كما أن حكومة إيران فقيرة ونظامها ضعيف نسبيًا تحت العقوبات، والورقة الحقيقية الوحيدة التي تمتلكها هي ابتزازها النووي، الذي تستخدمه لتسجيل النقاط دبلوماسياً، كما أنها تسلح وكلاء خطرين في كل أنحاء الشرق الأوسط، في اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وبالتالي، فإن القوة الحقيقية لإيران تكمن في وكلائها، أي الميليشيات التي تتلقى الطائرات والصواريخ الإيرانية.استخدمت إيران طائرات مسيرة لمهاجمة القوات الأميركية في العراق وسوريا واستهدفت ناقلة نفط قبالة سواحل عمان في تموز. هذه الأنواع من الهجمات تمنح إيران إمكانية الإنكار المعقول. ولم تقل أبدا أنها نفذت هجمات الطائرات بدون طيار. وأظهرت الولايات المتحدة أدلة على دور إيران في اليمن".وأضافت الصحيفة، "إن البحرية الإيرانية صغيرة وسفنها تشتعل وتغرق، كما وتعاني بنيتها التحتية من المشاكل ويميل الحرس الثوري الإيراني إلى القيام بالمهمة التي ينبغي أن يقوم بها الجيش الإيراني. إذا لم تستطع إيران تحمل صراع كبير، فإن فرص عدم وجود اتفاق نووي إيراني يمكن أن يؤدي إلى "حرب" ستنخفض. ما قد يحدث هو أن عدم التوصل إلى اتفاق سيعني استمرار التوترات في المنطقة. ومع ذلك، بعد الصفقة الإيرانية السابقة في العام 2015، كان هناك تدخل إيراني متزايد في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وضغط الحوثيون للسيطرة على مساحات شاسعة من اليمن في العام 2015 وأقامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق متجرا في سوريا لنقل الأسلحة في عامي 2017 و2018. مع اتفاق أو من دون اتفاق، فان إيران ستواصل أنشطتها ،ولن يؤدي هذا إلى حرب تقليدية كبيرة، بل إلى المزيد من الصراعات بالوكالة التي واجهها الشرق الأوسط على مدى عقود".