السودان ما بعد الإنقلاب... ثلاثة سيناريوهات محتملة

في 25 تشرين الأول الفائت قام الجيش السوداني بعملية انقلاب على السلطات المدنية. حل قائد الجيش، اللواء عبد الفتاح البرهان، الحكومة ومجلس السيادة، وعلق أجزاء مهمة من الميثاق الدستوري السوداني لعام 2019، وفرض حالة الطوارئ على مستوى البلاد، مما أدى إلى أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية للسودان منذ عامين. وتم اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وبعض وزراء حكومته، ثم أعلن البرهان أن الجيش سيشكل حكومة جديدة، ووعد بإجراء انتخابات في تموز 2023.

وبحسب موقع "الجزيرة" القطري، "وسط جهود الوساطة المتعددة الجارية في الخرطوم، تظهر ثلاثة سيناريوهات محتملة لما سيحدث بعد ذلك. سيتم تحديد أي سيناريو سيطبق من خلال ما إذا كانت كل الجهات الفاعلة المعنية، من الجيش إلى قوى الحرية والتغيير التي ظهرت كقوة سياسية مدنية بعد ثورة 2019، على استعداد لتحمل التكلفة العالية للمواجهة أو لتقديم تنازلات. يتمثل السيناريو الأول بالاستمرار في المسار الذي بدأه الجيش وتطبيع الانقلاب. وهذا يعني أنه سيتعين على الشعب السوداني قبول ترتيب سياسي سبق أن عانوا منه لمدة 30 عامًا ويقبلوا الحجة القائلة بأن تحرك الجيش ضد الحكومة المدنية كان في مصلحة البلاد.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون الشباب السوداني، الذي يواصل الاحتجاج، أو لجان مقاومة الأحياء، التي قادت التعبئة منذ ثورة 2019، أو القوى المدنية الرئيسية، مثل تجمع المهنيين السودانيين (SPA)، أو قوى الحرية والتغيير نفسها على استعداد للتراجع عن مطالبهم بالعودة إلى الحكم المدني، وهذا من شأنه أن يضعهم في مواجهة مباشرة مع الجيش، حيث سيتعين عليهم التعبئة مرة أخرى للقتال من أجل الديمقراطية. ونتيجة لذلك، سيتعين عليهم دفع ثمن باهظ، وربما مرتفع للغاية، حيث قد يُزهق العديد من الأرواح في الاشتباكات مع قوات الأمن. يمكن للتصعيد بين القوات العسكرية والمدنية أن يلقي بالبلاد في حالة شلل سياسي واقتصادي ويقضي على كل التقدم المحرز في تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية".

وتابع الموقع، "يتمثل السيناريو الثاني ببساطة في عكس مسار الانقلاب والعودة إلى الوضع الراهن قبل 25 تشرين الأول، ما يعني إعادة الميثاق الدستوري لعام 2019 حيز التنفيذ، والذي تم الاتفاق عليه بين الجيش وقوى الحرية والتغيير، كما واستعادة مجلس السيادة والحكومة. سيعارض كل من المتظاهرين والجيش مثل هذا التطور. بالنسبة للشعب السوداني الذي نزل إلى الشوارع، فإن العودة إلى الترتيبات السياسية قبل الانقلاب تعني عدم معالجة التوترات السياسية التي أدت إليه في المقام الأول. أما بالنسبة للجيش، فإن العودة إلى ترتيبات ما قبل الانقلاب تعني الاعتراف بأن ما حدث كان انقلابًا وأنه لا يمكن الوثوق بقيادته. هذا الأمر من شأنه أن يعرض البرهان والجنرالات الذين دعموه للملاحقة القانونية وقد يهدد سلطاتهم".

ورأى الموقع أن السيناريو الثالث "يتمثل باتفاق كل أصحاب المصلحة المعنيين على تسوية سياسية سلمية. سيتطلب هذا تنازلات من كل الأطراف وسيستلزم استعادة الميثاق الدستوري لعام 2019، مع التعديلات اللازمة لترتيب تقاسم السلطة لضمان تخفيف التوترات السياسية. كما يجب استعادة مجلس السيادة والحكومة المدنية. وفي حين أن التسوية السياسية يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة إلا أنه يجب اتخاذ عدد من الخطوات لضمان استمراريتها. أولاً، يجب أن تنص التسوية على استيلاء المدنيين على حكم البلاد. يجب تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء حمدوك دون أي تدخل من الجيش أو الأطراف الأخرى. من جهة ثانية، من المؤكد أن فقدان السيطرة على السلطة التنفيذية سيثير قلق قيادة الجيش، لذلك يجب أن يحصلوا على ضمانات سياسية".

وبحسب الموقع، "يجب مراعاة مطالب الشعب السوداني الذي نزل إلى الشوارع والجماعات المدنية التي ساندتهم. دعت لجان المقاومة إلى سيطرة مدنية مطلقة على المرحلة الانتقالية، ولا ترى أي دور سياسي للجيش، خاصة بعد الانقلاب. إذا لم يتم التعامل مع مخاوفهم، فهناك خطر ألا يتم استقبال التسوية بشكل جيد من قبل عامة الشعب وأن هذه المجموعات سوف تتجمع ضدها. قد يكون هذا السيناريو صعب التنفيذ، لكنه يبدو أنه الأكثر منطقية، والذي يمكن أن يجنب البلاد كارثة سياسية واقتصادية".