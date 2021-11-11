مقتل شخصين في حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا

قال مسؤولون إن حريقا شب في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بمدينة بلويستي بوسط رومانيا في وقت مبكر اليوم الخميس وأسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة، وذلك في أحدث حريق في سلسلة من حرائق المستشفيات القاتلة التي وقعت خلال العام المنصرم.واندلع الحريق الذي تم إخماده بسرعة في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش في إحدى الغرف. وتم نقل 15 مريضا من الجناح إلى مستشفى آخر.