عربي-دولي

مقتل شخصين في حريق في مستشفى لعلاج مرضى كورونا في رومانيا

Lebanon 24
11-11-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-885058-637722340219373996.jpg
Doc-P-885058-637722340219373996.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون إن حريقا شب في مستشفى لعلاج مرضى كورونا بمدينة بلويستي بوسط رومانيا في وقت مبكر اليوم الخميس وأسفر عن مقتل مريضين وإصابة ممرضة، وذلك في أحدث حريق في سلسلة من حرائق المستشفيات القاتلة التي وقعت خلال العام المنصرم.

واندلع الحريق الذي تم إخماده بسرعة في حوالي الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش في إحدى الغرف. وتم نقل 15 مريضا من الجناح إلى مستشفى آخر.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-11-11
13:00 | 2021-11-11
12:30 | 2021-11-11
12:00 | 2021-11-11
11:30 | 2021-11-11
11:00 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website