تدريبات مشتركة بين إسرائيل والإمارات والبحرين وأميركا في البحر الأحمر

بدأت إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والبحرين، تدريبات على عمليات أمنية بحرية مشتركة في البحر الأحمر في 10 تشرين الثاني، بحسب ما أعلنت القيادة البحرية الأميركية اليوم الخميس.وقالت القيادة البحرية الأميركية NAVCENT في بيان إن "التدريبات التي من المفترض أن تستمر لخمسة أيام على متن سفينة النقل البرمائية USS Portland (LPD 27)، ستركز على زيارة سفن أخرى والتفتيش والمصادرة. كما سيعزز التدريب قابلية التشغيل البيني بين فرق الحظر البحري للقوات المشاركة".وقال الأدميرال براد كوبر، قائد NAVCENT، وقائد الأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة: "من المثير رؤية القوات الأميركية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية"، مشيرا إلى أن "التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".