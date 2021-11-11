ألمانيا: الوقت حان لتتحمل بيلاروسيا عواقب أزمة

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم، أن "الوقت حان" ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا، كما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال: "نحن في وضع تأخرت فيه العواقب المناسبة (على مينسك). هذا ما نرغب فيه سويا مع شركائنا الاوروبيين".الرئيس البيلاروسيفي موسكو، حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو من أن مينسك سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين على الحدود بين بلاده وبولندا، والتي تنسبها المفوضية الأوروبية إلى مينسك.ونقلت وكالة الأنباء العامة بيلتا عنه قوله: "إذا فرضوا عقوبات جديدة علينا (...) يجب أن نرد".ويشير لوكاشنكو بذلك إلى إمكان تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الذي يعبر بيلاروسيا وينقل كميات حيوية من الغاز الروسي الى الأوروبيين.