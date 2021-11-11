الحزب الشيوعي الصيني تبنى قرارا عن تاريخه طرحه شي جينبينغ

صادق الحزب الشيوعي الصيني، الذي يحتفل هذه السنة بمرور مئة عام على تأسيسه، على قرار حيال تاريخه طرحه الرئيس شي جينبينغ، وفق ما أعلنت وكالة الصين الجديدة للأنباء اليوم.وينص القرار الذي تبنته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، خلال اجتماع مغلق لأعضائها الـ400، على أن "الحزب والشعب كافحا على مدى قرن، فدونا أروع ملحمة في تاريخ الأمة الصينية مدى آلاف السنين".وجاء في القرار، وفق مقتطفات بثتها وكالة الأنباء الرسمية ونشرتها "وكالة الصحافة الفرنسية"، أنه منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة أواخر 2012 "دخلت الاشتراكية على الطراز الصيني حقبة جديدة". وتابع أن "فكر (شي جينبينغ) هو خلاصة الثقافة والروح الصينيتين".وأكد أن وجود الرئيس في "قلب" الحزب الحاكم "له أهمية حاسمة من أجل تشجيع آلية التجدد الكبير التاريخية للأمة الصينية".