عربي-دولي

اتصال بين وزير خارجية الإمارات وعبد اللهيان لبحث التعاون

Lebanon 24
11-11-2021 | 09:30
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تلقى وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا اليوم الخميس من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق الاتصال بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية إلى بحث مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما لفت عبدالله بن زايد خلال الاتصال إلى تطلع الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
المصدر: العربية
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