3 قتلى في انزلاق للتربة في الجزائر

قتل 3 أشخاص بعدما جرفت مياه الأمطار الغزيرة منزلهم في بلدية الرايس حميدو في العاصمة الجزائرية، حسبما أفادت الحماية المدنية اليوم.وقال جهاز الدفاع المدني، في بيان، إن "وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت ليلا على إثر انجراف للتربة ادى الى انهيار بناية "فوضوية" في المكان المسمى حي العصافير في بلدية الرايس حميدو".وأضاف البيان أنه "تم انتشال 3 ضحايا" يبلغون من العمر 17 و18 و33 عاما"، موضحا أن جميعهم ذكور.ويقع حي العصافير "الفوضوي"، وهي التسمية التي تطلقها السلطات على المباني المشيدة من دون رخص بناء، على هضبة ترابية في بلدية الرايس حميدو المطلة على البحر.وكان 3 أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مكان غير بعيد في بلدية بولوغين، بعد انهيار مسكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة مساء الثلثاء.وكانت مصالح الأرصاد الجوية أصدرت نشرية خاصة عن تساقط أمطار رعدية تصل الى 80 ملم في المناطق الساحلية، ومنها العاصمة.وشهدت الجزائر في أيار أمطارا غزيرة أدت الى مصرع 7 أشخاص في مناطق عدة.أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من آذار حين تسببت السيول الجارفة في مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.