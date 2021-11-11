مقاتلة من طراز "سو-30" تعترض طائرة استطلاع بريطانية

حلَقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، اليوم الخميس، لأداء مهام السيطرة على المجال الجوي الروسي بعد رصد طائرة استطلاع بريطانية من طراز "آر سي-135" تقترب من الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.وجاء في بيان الوزارة أن "مقاتلة روسية من طراز "سو-30" قامت بالتحليق لأداء مهام السيطرة، واقتربت من الطائرة البريطانية التي كانت على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية، مما حدا بطائرة الاستطلاع إلى تغيير مسارها بعيدا عن الحدود الروسية".