عربي-دولي

مقاتلة من طراز "سو-30" تعترض طائرة استطلاع بريطانية

Lebanon 24
11-11-2021 | 11:00
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حلَقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، اليوم الخميس، لأداء مهام السيطرة على المجال الجوي الروسي بعد رصد طائرة استطلاع بريطانية من طراز "آر سي-135" تقترب من الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم، وذلك حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وجاء في بيان الوزارة أن "مقاتلة روسية من طراز "سو-30" قامت بالتحليق لأداء مهام السيطرة، واقتربت من الطائرة البريطانية التي كانت على بعد 30 كيلومترا من الحدود الروسية، مما حدا بطائرة الاستطلاع إلى تغيير مسارها بعيدا عن الحدود الروسية".

المصدر: سبوتنيك
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