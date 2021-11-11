لافروف ينفي تورط شركة "أيروفلوت" الروسية في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، التصريحات حول تورط شركة "أيروفلوت" الروسية في أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا، واصفا إياها بـ "غير الصحيحة".



من جانبها قالت شركة "أيروفلوت" إن المعلومات المتعلقة بمشاركة الشركة أو مساعدتها في تنظيم النقل الجماعي للمهاجرين إلى بيلاروسيا غير صحيحة.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، زبيغنيف راو، أن تركيا ترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع القائمة بأعمال المستشار الألماني أنغيلا ميركل، مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية. في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بيلد" أن إدارات لم تذكر اسمها في جمهورية ألمانيا الاتحادية تلقي باللوم على روسيا وتركيا في تسهيل عبور المهاجرين إلى الحدود البولندية، بما في ذلك شركة "أيروفلوت" والخطوط الجوية التركية.من جانبها قالت شركة "أيروفلوت" إن المعلومات المتعلقة بمشاركة الشركة أو مساعدتها في تنظيم النقل الجماعي للمهاجرين إلى بيلاروسيا غير صحيحة.وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، زبيغنيف راو، أن تركيا ترفض الاتهامات الموجهة إليها بالتورط في نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، أمس الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع القائمة بأعمال المستشار الألماني أنغيلا ميركل، مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: "تم بحث مسألة اللاجئين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي بالتفصيل، كما تم الإعراب عن القلق إزاء التداعيات الإنسانية لأزمة الهجرة، واتفق فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل على مواصلة الحديث حول هذا الشأن".