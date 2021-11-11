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الرئيس الروسي يناقش ملف المهاجرين مع ميركل هاتفيا

Lebanon 24
11-11-2021 | 12:30
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا للمرة الثانية بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال يومين.
وواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، مناقشة الوضع على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الكرملين: "تواصلت مناقشة الوضع على حدود بيلاروس مع دول الاتحاد الأوروبي، وتمت إعادة التأكيد على أهمية التسوية المبكرة لأزمة الهجرة الحادة التي نشأت وفقًا للمعايير الإنسانية الدولية".
وأشار الكرملين إلى أن: "الرئيس بوتين، أوضح أنه مع إعادة الاتصالات بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا لحل هذه المشكلة".
وأضاف البيان: "عند تبادل وجهات النظر حول الصراع الأوكراني الداخلي، لفت الرئيس الروسي الانتباه إلى سياسة كييف التدميرية، التي تعتمد بشكل متزايد على الأساليب العنيفة، بما في ذلك استخدام الطائرات الهجومية بدون طيار في انتهاك لاتفاقية مينسك. كما تمت الإشارة إلى الطبيعة المزعزعة للاستقرار والخطيرة للنشاط الاستفزازي للقوات المسلحة للولايات المتحدة وعدد من دول الناتو الأخرى في البحر الأسود".
وبحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع القائمة بأعمال المستشار الألماني أنغيلا ميركل، مسألة المهاجرين على الحدود البيلاروسية.
وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: "تم بحث مسألة اللاجئين على الحدود البيلاروسية مع الاتحاد الأوروبي بالتفصيل، كما تم الإعراب عن القلق إزاء التداعيات الإنسانية لأزمة الهجرة، واتفق فلاديمير بوتين وأنغيلا ميركل على مواصلة الحديث حول هذا الشأن".
المصدر: سبوتنيك
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