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قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بتشكيل مجلس السيادة

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:00
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أصدر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الخميس، قرارا بتشكيل مجلس السيادة، وفقا لما أعلنه التليفزيون السوداني الرسمي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "السوداني" المحلية، نقلا عن تلفزيون السودان الرسمي، فإن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يُشكّل المجلس السيادي.
يذكر أن البرهان فرض في أواخر تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش". 
ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وكانت أميركا، قد أعلنت في وقت سابق، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.
وصرح مصدر سوداني مسؤول، الأسبوع الماضي لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".
المصدر: سبوتنيك
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