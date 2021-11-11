عربي-دولي

إيطاليا.. إجراءات أمنية احترازية وتحقيقات مع ستة متهمين بالإرهاب

Lebanon 24
11-11-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-885174-637722513524036203.jpg
Doc-P-885174-637722513524036203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ عناصر وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، اليوم الخميس، إجراءات أمنية احترازية بحق 6 أشخاص، صادرة عن محكمة بيروجا بناء على طلب مدعي عام المدينة.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر أمنية، قولها إن "العملية في مرحلتها التنفيذية تمت بدعم من قياداتها الإقليمية في كل من كالياري، كوزينتسا، ليتشي، جنوة، كريمونا، ماسّا، بيروجا، روما، تارانتو وفيتيرب، لتنفيذ أوامر الإجراءات ضد الأشخاص المعنيين، بناء على نتائج التحقيقات المنسقة في ظل اتصال تحقيقي مستمر من قبل المدعين العامين في ميلانو وبيروجا".
وقال المدعي في مذكرة إن "المشمولين بالإجراءات هم ستة مشتبه بهم بالتحريض بشكل خطير على ارتكاب جرائم لأغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي في البلاد".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-11-11
16:00 | 2021-11-11
15:30 | 2021-11-11
15:00 | 2021-11-11
14:30 | 2021-11-11
14:15 | 2021-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website