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عربي-دولي
طبول الحرب تدق في البحر الأسود.. موسكو تحذر واشنطن
Lebanon 24
11-11-2021
|
15:00
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قالت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إن إجراء تدريبات بالقرب من حدود روسيا الجنوبية "عمل عدائي" من قبل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موسكو لم تستفز أحدا.
وذكرت الوزارة الروسية: "روسيا لم تستفز أحدا، ونشاط الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة البحر الأسود شهد تناميا ملحوظا".
كما أشارت إلى أن "المقاتلة الروسية Su-30 أقلعت الأربعاء لاعتراض طائرة استطلاع بريطانية من طراز RC-135 على مقربة من حدود البلاد".
وأوضحت أن "طائرة الاستطلاع البريطانية RC-135 حاولت الاقتراب من الحدود الروسية صوب شبه جزيرة القرم لمسافة 30 كيلومترا، بعد اعتراضها".
وخلصت إلى أنه "بذلك تم اكتشاف 4 طائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود خلال يوم واحد فقط".
وفي وقت سابق من الخميس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكو، إن "الرئيس فلاديمير بوتن قلق إزاء تصرفات الولايات المتحدة في البحر الأسود ويراقب الوضع عن كثب".
وتابع: "لا يمكن لتحركات تجري في الجوار المباشر لحدود روسيا ألا تكون سببا لزيادة اهتمام موسكو وإجراءات الحيطة من قبلها".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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