عربي-دولي

قائد عسكري إيراني يكشف عن شوكة لبلاده في أعين أعدائها

Lebanon 24
11-11-2021 | 16:00
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كشف قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، اليوم الخميس، عن شوكة جديدة لبلاده في أعين أعدائها.
وأكد العميد حاجي زادة أن الطائرات المسيرة الإيرانية أضحت شوكة في أعين "أعداء" إيران، اليوم، مشيرا إلى أن هذا العدو يعلم جيدا قوة ومدى القدرات التي توصلت إليها بلاده، وهو ما "انعكس على المستوى الأمني الفريد الذي تنعم به إيران اليوم"، على حد قوله.
وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات حاجي زادة جاءت على هامش مراسم إحياء الذكرى العاشرة لمقتل، حسن طهراني مقدم، أبو الصناعة الصاروخية الإيرانية، والتي تتزامن، اليوم الخميس، موضحا أن أعداء بلاده حاولوا على مدى سنوات طويلة فرض الحصار التسليحي عليها، ولكنهم لم يحققوا أي نجاح يذكر، وبأنهم يفرضون الحظر على الصادرات الإيرانية، اليوم. 
وأوضح المسؤول الإيراني أن "أعداء" بلاده يحاولون تقويض قوة إيران، ويدعونها إلى التفاوض بشأن القوة الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، والتي وصفها بـ "شوكة في أعينهم".
ورهن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، تقدم بلاده بتضحيات "الشهداء" الذين رسخوا ثقافة الازدهار في البلاد، لافتا إلى أن هذا النهج لا يتوقف على القطاع العسكري والأمني فحسب، ولكن يمكن تطبيقه على سائر المجالات الأخرى، ومنها السياسية والثقافية والاقتصادية.
المصدر: سبوتنيك
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