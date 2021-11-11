واشنطن قلقة من تقارير عن "احتجاز" أميركيين في إثيوبيا

أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية، الخميس، عن قلق الولايات المتحدة إزاء التقارير التي تفيد باحتجاز عدد من المواطنين الأميركيين في إثيوبيا.وأكد المتحدث لقناة "الحرة" إن الولايات المتحدة تجري نقاشات نشطة مع حكومة إثيوبيا حول هذه المسألة من خلال السفارة الأميركية في أديس أبابا وفي واشنطن.ولم يشأ المتحدث الخوض في تفاصيل وعدد الأشخاص نظرا لاعتبارات الخصوصية.وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، لمواجهة تطورات المعارك في البلاد، بينما دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، وأمرت الحكومة الأميركية، السبت، دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الأجهزة السياسية والأمنية في إثيوبيا لحوالي ثلاثين عاما، بعدما سيطرت على أديس أبابا وأطاحت النظام العسكري الماركسي المتمثل بـ"المجلس العسكري الإداري الموقت" في 1991.وأزاح آبي أحمد، الذي عين رئيسا للوزراء في 2018، الجبهة من الحكم فتراجعت هذه الأخيرة إلى معقلها تيغراي.وبعد خلافات استمرت أشهرا، أرسل آبي أحمد الجيش إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية.وأعلن أبي أحمد انتصاره في 28 نوفمبر. لكن في يونيو، استعاد مقاتلو الجبهة معظم مناطق تيغراي وواصلوا هجومهم في منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.