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عربي-دولي
"عنف ونقص وقود".. الولايات المتحدة تنصح رعاياها بمغادرة هايتي
Lebanon 24
11-11-2021
|
14:15
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حضت الولايات المتحدة، الخميس، رعاياها على مغادرة هايتي فيما تشهد هذه الدولة الكاريبية أعمال عنف تقوم بها عصابات، ونقصا في الوقود وعدم استقرار سياسي.
وأصدرت السفارة الأميركية في هايتي بيانا نصحت فيه الأميركيين "بمغادرة هايتي الآن عبر وسائل تجارية".
وقالت السفارة إن الرعايا الأميركيين "يجب ان يقيموا بدقة مخاطر السفر أو البقاء في هايتي، في ضوء الوضع الأمني الحالي، والتحديات المرتبطة بالبنى التحتية".
ويواجه الهايتيون بعد أشهر من الفوضى السياسية والكوارث الطبيعية، مصاعب إضافية، إذ منعت عصابات الحصول على الوقود، ما أدى إلى قطع إمدادات الطاقة والمياه.
وأضافت السفارة الأميركية أن "النقص الواسع في الوقود قد يحد من الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، بما في ذلك الوصول إلى المصارف والتحويلات المالية والرعاية الطبية الطارئة والإنترنت والاتصالات وخيارات النقل العام والخاص".
وخطفت العصابات في هايتي أكثر من 780 شخصا مقابل فدية منذ مطلع السنة، بحسب مركز التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان ومقره العاصمة بورت أو برنس.
وتحتجز إحدى العصابات حاليا 16 أميركيا وكنديا والمفاوضات جارية لتأمين الإفراج عنهم.
المصدر: الحرة
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