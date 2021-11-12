طهران تتمسك بإزالة العقوبات.. لكن قبل الاتفاق أم بعده؟

لا تفوت إيران فرصة إلا وتؤكد تمسكها بإزالة العقوبات التي فرضت بعيد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.



وقبيل أسبوعين من استئناف الجولة السابعة من المحادثات النووية في فيينا، كرر عدد من المسؤولين الإيرانيين هذا الشرط.

بدوره، جدد نائب وزير الخارجية، وكبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" مساء أمس موقف بلاده وشروطها تجاه المفاوضات المرتقبة.



وأصر على أن القضية الرئيسية في تلك المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة هي رفع ما يوصفه بـ "العقوبات غير القانونية ضد إيران".