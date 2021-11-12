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إخلاء 3 جامعات أميركية بسبب إشعارات تدعي وجود متفجرات داخلها

Lebanon 24
12-11-2021 | 04:30
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أفادت قناة "ABC" الأميركية بأن جامعة كاليفورنيا الجنوبية وجامعة نيويورك ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أصدرت أمس أوامر بإخلاء مبانيها، بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل داخلها.

وقالت الشرطة التي قد أنهت تفتيش المباني في أراضي جامعة كاليفورنيا الجنوبية إن المعلومات حول وجود قنبلة فيها ليست صحيحة، مضيفة أن الجامعة تواصل عملها.
كذلك، لم تعثر الشرطة على أي أدلة على وجود عبوة ناسفة في أراضي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.  

وخلال الأسبوع الماضي، كانت عدة جامعات وكليات أميركية أخلت موظفيها وطلابها عدة مرات بسبب تلقيها لتهديدات بوجود قنابل. وفيما بعد، فقد اتضح أن كل هذه المعلومات كانت كاذبة.
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