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عربي-دولي
هلع في فرنسا.. متحور جديد لكورونا يضرب الأطفال
Lebanon 24
12-11-2021
|
04:43
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اكتشفت السلطات الصحية الفرنسية مؤخرًا متحورًا جديدًا من فيروس كورونا في مدرسة بمدينة باناليك في شمال غرب فرنسا.
وأوضحت السلطات أنه تم التعرف على المتحور الجديد في مدرسة منى أوزوف الابتدائية في مقاطعة فينيستير بمدينة بريتاني، حيث أصيب 24 شخصا به، بينهم 18 طفلا، مؤكدة وضع منطقة بريتاني تحت المراقبة.
وأوضح مصدر مطلع في حديث لصحيفة “CNEWS”، أن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتا إلى أنه “من أجل تحديد نوعه، تم إرسال أربعة اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر”.
من جهته، قال معهد باستور، إن “هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، وهو بروتين يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية. ووفقا لهذه التحليلات، فقد اختفى جزء صغير من هذا البروتين تماما عند مقارنته بمتغيرات أخرى لفيروس كورونا”.
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