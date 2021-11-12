عربي-دولي

مسؤول إيراني: 3.5 مليار دولار من أموالنا المحتجزة عادت رغم العقوبات

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:30
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كشف رئيس وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، على نادري، اليوم الجمعة، أن دولة (لم يسمها) قامت بالإفراج عن أموال إيرانية محتجزة لديها.
وحسب ما نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال نادري: "بعد أقل من 100 يوم من بدء الحكومة الثالثة عشرة، أصبح أكثر من 3.5 مليار دولار من موارد إيران المحجوبة متاحة مؤخرًا في إحدى الدول، ويدخل جزء كبير من هذه الموارد الدورة التجارية للبلاد".

وكانت مليارات من الأصول الإيرانية قد تم تجميدها في أعقاب فرض الولايات المتحدة الأميركية للعقوبات ضد طهران في السنوات الأخيرة.

واختلفت التقديرات حول الأموال والأصول المجمدة لإيران لدى بعض الدول، ومنها مثلا العراق، حيث تتحدث مصادر عراقية عن أقل من ملياري دولار، فيما يؤكد البنك المركزي الإيراني أن إجمالي ديون العراق لإيران يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

كذلك فإن إيران تؤكد أن لها لدى الهند 7 مليارات دولار، وأيضا كوريا الجنوبية، حيث تختلف التقديرات من 6 إلى 9 مليارات دولار محتجزة لإيران لديها.
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