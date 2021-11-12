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عربي-دولي
مسؤول إيراني يهدّد: سندمر إسرائيل بحال هاجمتنا
Lebanon 24
12-11-2021
|
09:30
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هدد قائد بالحرس الثوري الإيراني الخميس، بتدمير الاحتلال الإسرائيلي كرد على أي هجوم ضد بلاده.
وفي تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، قال قائد القوات الجوية والصاروخية بالحرس الثوري عنيد حاجي زاده إنه "سيتم تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران"، وأضاف: "لا حاجة للحديث عن قدراتنا، والعدو يعرفها، لذلك يطالب بالتفاوض حول قدراتنا الصاروخية، ويسعى للحد من قدرات طائراتنا المسيرة".
وأردف زاده: "العدو حاول لسنوات منعنا، من خلال الحظر العسكري، ومنعنا من شراء الأسلحة، ولم يحقق أي نتيجة. المسيرات الإيرانية شوكة في عيون الأعداء".
واستكمل بقوله: "السلطات الإسرائيلية تعلم أن بإمكانها بدء المواجهة، لكنها لن تكون من ينهيها، والنهاية ستكون بيدنا (..)، وسوف يتم تدميرهم لو أعطونا الذريعة اللازمة (..)، والحكومة الوحيدة في العالم التي تتحدث عن فرص بقائها، وتعقد ندوات لمناقشة مخاوفها بهذه الخصوص هي إسرائيل".
وأردف: "من يفكر بالتهديدات الوجودية محكوم بالزوال، ولا يستطيع الحديث عن بلدان أخرى وتهديدها".
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