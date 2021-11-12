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عربي-دولي
إسرائيل تكشف عن منظومة جديدة من أنظمة الحرب الإلكترونية.. كيف تعمل؟
Lebanon 24
12-11-2021
|
08:00
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نشر موقع "روسيا اليوم" تقريراً تحت عنوان: "إسرائيل تكشف عن منظومة جديدة من أنظمة الحرب الإلكترونية"، وجاء فيه:
كشفت مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية عن عائلة جديدة من أنظمة الحرب الإلكترونية، يمكنها مكافحة مجموعة من التهديدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والسفن والصواريخ وأنظمة الرادار.
وتقوم أنظمة Scorpius بمسح المنطقة المحيطة بأكملها بحثا عن الأهداف، وتنشر حزما ضيقة التركيز للتدخل في التهديدات المتعددة عبر الطيف الكهرومغناطيسي. وتعطل هذه الأنظمة تشغيل الأنظمة الكهرومغناطيسية، بما في ذلك أجهزة الرادار وأجهزة الاستشعار الإلكترونية والملاحة واتصالات البيانات.
كذلك، تتمتع هذه الأنظمة بالقدرة على اكتشاف ومعالجة التهديدات المتعددة من أنواع مختلفة في وقت واحد من مسافات أبعد بكثير مما كانت قادرة عليه في الماضي.
وتضم عائلة Scorpius خمسة أنظمة: Scorpius G (أرضي) وN (بحري) وSP (هواء - حماية ذاتية) وSJ (جهاز تشويش هوائي) وScorpius T (تدريب).
وقال آدي دلبيرغ، المدير العام لقسم الاستخبارات في مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية IAI: "تعتمد ساحة المعركة الحديثة على المجال الكهرومغناطيسي للاستشعار والاتصالات والملاحة. لقد أصبحت حماية استخدام المجال الكهرومغناطيسي لقواتنا، مهمة حاسمة للنجاح في القتال ولضمان تفوق قواتنا في الميدان".
وأضاف: "التكنولوجيا الجديدة، التي طورها مهندسو IAI الموهوبون توفر قدرات اختراق هي الأولى في العالم للدفاع الإلكتروني وتعطيل أنظمة العدو".
(روسيا اليوم)
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