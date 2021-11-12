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"الموساد" يتصدّع.. هل نشهد تغييراً دراماتيكياً في الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي؟

Lebanon 24
12-11-2021 | 12:00
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نقلت وكالة "سبوتنيك" عن القناة الاسرائيلية الـ13 قولها، إنّ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد"، تعرّض لحالة من التصدع نتيجة للكثير من الخلافات الداخلية.
وأكدت القناة الاسرائيلية إنّ 3 من رؤساء الأقسام في جهاز الموساد تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، نتيجة الخلاف العميق بينهم وبين ديفيد برنع، رئيس الموساد الجديد، والتي تعود إلى تباين السياسات داخل الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي، وحالة الانشقاق الواضحة بين قياداته.

وتحت عنوان "هزة في قمة الموساد"، أوضحت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الجهاز الاستخباراتي يعاني من الهزة والتصدع بسبب الخلافات الداخلية بين قياداته، خاصة بين الرئيس الجديد للجهاز والقيادات الأخرى، بعد محاولة إعادة هيكلة الجهاز وفصل أقسام عن بعضها البعض.

وتوقعت القناة تقديم قائد رابع بالجهاز استقالته من منصبه، وهم القادة الذين يناظرون رتب الجنرال في الجيش الإسرائيلي، وهي الاستقالات التي جاءت بعد مرور ستة أشهر فقط على تعيين ديفيد برنع رئيساً للجهاز الاستخباراتي في البلاد.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أمر بتعيين ديفيد برنع رئيسا للموساد قبيل خروجه من منصبه وتولي نفتالي بينيت رئاسة الوزراء في البلاد، وفق ما ذكرت "سبوتنيك". 
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